الجيش اللبناني: سنقوم اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الحدت بعبدا ما بين الساعة 18.30 والساعة 20.30 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 18:32

الجيش اللبناني: سنقوم اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الحدت بعبدا ما بين الساعة 18.30 والساعة 20.30

منذ 34 mins 25 April، 2025
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