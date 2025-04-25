عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الجمعة 25/04/2025

العناوين

النهار:

– بريوت نحو معركة التحالفات العريضة “قسرا”

– هوس الـ”براند”:أزمة هوية

نداء الوطن:

ـ ضغوط أميركية وشروط دولية وراء إقرار القانون

ـ السرية المصرفية سقطت… والفاسدون باقون

ـ الدولة تؤدّب السفير الإيراني والمزايدات تقفل الباب على “اللوائح المقفلة”

الاحبار:

– معايير الترشح للانتخابات البلدية: «القراءة والكتابة» لا تكفيان

– كيف تقنعون الناس بأنكم دولة تهتم بمواطنيها؟

– بري يغلق باب تعديل القانون: مناصفة بيروت رهن الأتفاق الصعب

– التيار عرض مقايضة على بري

اللواء:

– بلدية بيروت عصية على التقسيم والإلتزام بالمناصفة خيار وطني وليس طائفياً

– سلام يؤكد: الإنتخابات في موعدها.. وإقرار تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف

الجمهوية:

– عون لن يحاور الحزب قبل الانسحاب

– السرية المصرفية أول خطوة إصلاحية

الديار:

– قلق اوروبي من تصعيد «اسرائيلي»: احذروا نتانياهو!

– الطائفية تجهض التعديلات… والرهان على وطنية «البيارتة»

– المطالب المعيشية الى الشارع… وجولة اميركية جنوبا

البناء:

– فورين بوليسي: الحرب على اليمن فشلت في فتح البحر الأحمر وردع الأنصار

– بيت حانون تستعيد سجل العمليات النوعية بكمين يقتل جندياً ويجرح سبعة

– ترامب متفائل باتفاق وشيك مع ايران… ولبنان يُقرّ قانون السرية المصرفية

الاسرار

النهار:

– بدا واضحا ان حسابات الإنتخابات النيابية دخلت على خط الجلسة النيابية امس اذ تطايرت المزايدات بين نواب العاصمة الذين رضخ بعضهم لحملات عبر وسائل التواصل االجتماعي قيل ان بعضها منسق من النواب وبطلب منهم لدعم مواقفهم تجاه المناصفة في بلدية بيروت

– توقف اكثر من مراقب عند كلام وزير المال ياسين جابر عن ان “القرار السياسي متخذ والسلاح الموجود يجب إعطاؤه للجيش لتعزيز قواه”.

– أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش الإسرائيلي ً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية ًفتح تحقيقا داخلياً قرب الحدود مع لبنان، من دون تقديم معلومات اضافية عن هوية محتملة للذين تسببوا بالأمر.

– يلاحظ أن عملية ترميم أبنية بعض ممتلكات الخليجيين في الجبل والمتن وسواها، جارية على قدم وساق، وإن بنسبة محدودة، ما يرجح قدوم عدد منهم خلال فصل الصيف في لبنان.

– استخلصت مصادر عليمة من حملة عميد سابق حزبي ضد وزيرة التربية، ان الأخيرة تمارس وصاية جيدة وهي ليست لقمة سائغة في التمرير الطيع لمعاملات الجامعة اللبنانية كما كان يحصل في السنتين الأخيرتين

نداء الوطن:

– يستبعد مراقبون أن تجرى أي تعديلات على قانون الانتخابات البلدية، ويعتبرون أن الانتخابات ستجرى حتى لو طارت المناصفة من المجلس البلدي العتيد في العاصمة.

– كشفت مؤسسة إحصاءات موثوقة أن “حزب الله” لديه بلوك من الناخبين في العاصمة يصل إلى نحو سبعة وعشرين ألف ناخب، ما يجعله يشكِّل ثقلاً انتخابياً لا يستهان به.

– يقول قطب سياسي بارز إن استحقاق الانتخابات البلدية، تطبيقاً للقانون وممارسةً، أظهر أن القانون بحاجةٍ إلى تغييرات جذرية سواء على مستوى عدد البلديات أو على مستوى المدن الكبرى بدءاً بالعاصمة وصولاً إلى طرابلس وصيدا

اللواء:

همس

– تتوجَّس قيادات لبنانية من زيارة مسؤول عسكري رفيع من دولة كبرى الى الشرق الاوسط، وطبيعة الأهداف التي في حقبته، لجهة الجبهات المشتعلة..

غمز

– تناقل متابعون بنبرة عالية من مراجع غير مدنية، على خلفية سجال التعديلات والصلاحيات في إعادة تشكيل لبلدية بيروت

لغز

– تزدهر في العاصمة ومناطق في الجبل «سرقة رائجة» تنفذها عصابات، تقتنص الوقت للسرقات، وتتناول قطعاً حساسة من السيارات المرغوبة والمطلوبة في الأسواق اللبنانية

الجمهورية :

– حذرت مراجع اقتصادية ومالية ّ من مخاطر البت ّ بقانون حساس سيؤدي إلى مزيد من الانهيارات المالية، ما لم يكن تنفيذه رهن بعض الاجراءات التي يجب أن تسبقه للتخفيف من مخاطره.

– عبّر مرجع حزبي بارز عن قلقهُ من التفاهمات التي تطبق عليه ُوتطوقه من مختلف الزوايا وفيّ أكثر من دائرة انتخابية، لأنها باتت ً قد تمتد نتائجه ّ تشكل خطراً ّ جديا إلى مراحل شبيهة لاحقة.

– علم ان حزباً ً بارزاً يستعد بكل ّ طاقته لإستحقاق قريب وتتولى ُعل أجهزته التنظيمية التواصل الدقيق والمباشر مع قاعدته الشعبية بغية ضمان جهوزيتها لهذا

البناء:

خفايا

– لفت انتباه الخبراء العسكريين الاعتراف الأميركي بسحب حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان بعدما نفت واشنطن نيّة سحبها. وقالت إن إرسال الحاملة الجديدة فينسون يهدف إلى تعزيز القوات العاملة في البحر الأحمر بهدف فتح الطريق أمام الملاحة البحريّة للسفن الممنوعة، وهي حتى الآن السفن المتوجّهة نحو موانئ كيان الاحتلال. ويأتي سحب الحاملة ترومان بعدما نشرت تقارير لخبراء أميركيين عن نفاد ذخائر الحاملة وطائراتها والسفن المرافقة واستنفاد ساعات الطيران المسموح بها للطائرات المحمولة عليها، وبالتالي إلزامية سحبها للصيانة وإعادة التزوّد بالذخائر المستحيل إنجازها خارج القواعد البحرية بواسطة سفن الدعم إضافة لصيانة الطائرات ما يعني استحالة إعادتها قبل ثلاثة شهور على الأقل دون أن ينفي ذلك احتمال إصابتها بثقوب تستدعي ترميماً وإصلاحاً، بسبب إصابتها بعدد من الصواريخ اليمنية.

كواليس

– توقفت مصادر دبلوماسيّة أمام ما ورد في كلام الرئيس الانتقاليّ في سورية أحمد الشرع في حوار مع نيويورك تايمز لجهة عدم إمكانية الموافقة على السماح بغارات تقرّرها وتنفذها أميركا بحق مَن تصنفهم رموزاً مطلوبة من التشكيلات الإرهابيّة، لأن هذا الأمر يمكن أن يفجّر العلاقات بين الفصائل المنضوية تحت عنوان وزارة الدفاع ومن ثم تحذيره من أن عدم استقرار سورية يؤدي إلى آثار خطيرة عالمياً، وليس فقط تعريض أمن المنطقة للخطر وربطت بين هذه المعادلات التي رسمها الشرع وإعلان استعداده لتقديم ضمانات لأمن “إسرائيل” وملاحقة التنظيمات الفلسطينية بدلاً من المسلحين الأجانب.

وقالت إن الشرع يعرض معادلة الاستعداد للعمل مع الأميركيين والإسرائيليين في مواجهة إيران وقوى المقاومة وتفويضه احتواء التشكيلات المصنفة إرهابية بما فيها داعش بتسليمه السلطة في سورية وتركه يدير تقاسمها مع الفصائل خارج ضغوط مثل دعوات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية أو تحمل تبعات تحويل سورية إلى قاعدة للإرهاب الذي يهدّد المنطقة والعالم.

المصدر: صحف