اليمن | عدوان أمريكي يستهدف صنعاء وعمران ومأرب والحديدة

شن العدوان الأمريكي مساء الخميس وفجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية.

ففي صنعاء المحافظة، استهدفت الطائرات الأمريكية بعدة غارات مديريتي الحيمة الداخلية ومناخة، واستهدفت بغارتين مديرية بني حشيش.

وفي مأرب، استهدف العدوان الأمريكي بـ4 غارات مديرية مدغل.

وفي محافظة عمران، شنّ طيران العدوان الأمريكي غارتين على مديرية سفيان.

وفي الحديدة، استهدف طيران العدوان الأمريكي بسلسلة غارات جزيرة كمران، وشن غارة جوية على مديرية الصليف.

ويأتي هذا العدوان في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية ضرباتها النوعية ضد مصالح كيان الإحتلال وأهداف العدوان في البحر الأحمر وخليج عدن، مما يكشف عن محاولات أمريكا اليائسة لكسر إرادة الشعب اليمني الصامد.

المصدر: وكالات