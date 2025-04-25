وول ستريت جورنال: وزير “الدفاع” الأمريكي هدد ضباطا وموظفين كبارا باللجوء لجهاز كشف كذب عقب تسريب مخطط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 02:04

وول ستريت جورنال: وزير “الدفاع” الأمريكي هدد ضباطا وموظفين كبارا باللجوء لجهاز كشف كذب عقب تسريب مخطط

منذ 50 mins 25 April، 2025
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