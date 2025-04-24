بالفيديو | احتجاجات طلابية رفضًا لزيارة بن غفير إلى جامعة ييل الأمريكية

احتج طلاب جامعة ييل في الولايات المتحدة الأميركية من المؤيدين لفلسطين على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، للحديث في الجامعة.

ونصب المحتجون مخيمات قرب حرم الجامعة في الساعة الثامنة مساءً يوم الأربعاء، لكنهم غادروا المكان في الساعة الـ11 بعد تهديدات من الإدارة باتخاذ إجراءات ضدهم، وفقًا لما نقلته مواقع إخبارية أميركية.

وتجمع الطلاب في حرم الجامعة بولاية كونيتيكت للاحتجاج على دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف إلى جامعتهم.

وهتف الطلاب خلال ساعات من الاحتجاج قائلين: “نحن هنا وسنبيت الليل هنا”. وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراب بعض الطلاب المنحازين إلى إسرائيل من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون، في محاولة لاستفزازهم.

وأصدرت إدارة الجامعة بيانًا بشأن الطلاب المحتجين الذين أكدوا عدم ارتباطهم بأي تنظيم. وقالت إدارة الجامعة في بيانها إن نصب الخيام أو أي أجسام مشابهة داخل الحرم الجامعي من دون إذن خطي يُعدّ “انتهاكًا للقوانين”.

كما أبلغت الإدارة المحتجين أن من لا يغادر الحرم الجامعي بحلول الساعة 11:00 مساءً (بتوقيت غرينتش -4) قد يتعرض للاعتقال، ما دفع المجموعة إلى مغادرة المكان.

إثر هذه الاحتجاجات، ألغت جامعة ييل الأميركية الصفة الرسمية لمجموعة طلابية مؤيدة لفلسطين. وأوضحت الجامعة في بيان، الأربعاء، أنها سحبت الصفة الرسمية من الطلاب الذين يطلقون على أنفسهم مجموعة “Yalies4Palestine”، بسبب ما سمتها “انتهاكًا واضحًا” للقواعد المعتمدة من قبل الجامعة.

وعلى الرغم من أن المجموعة نفت تنظيمها للاحتجاج، ادعت الجامعة أن “Yalies4Palestine” دعت إلى المشاركة في الفعالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت بيانًا علنيًا تؤيد فيه هذا التحرك. كما أعلنت إدارة الجامعة فتح تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بـ”تصرفات معادية للسامية” خلال الاحتجاج.

وكانت احتجاجات مؤيدة لفلسطين قد نُظمت العام الماضي داخل حرم جامعة ييل، أسفرت عن اعتقال 48 ناشطًا، من بينهم 44 من طلاب الجامعة نفسها.

المصدر: مواقع