مصادر فلسطينية: قوات العدو تفجر روبوتا مفخخا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 01:02

مصادر فلسطينية: قوات العدو تفجر روبوتا مفخخا شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 23 April، 2025
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