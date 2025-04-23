مراسل المنار: القوة الاسرائيلية المعادية تتمركز في وادي هونين من الساعة 10:00 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2025 - 23:32

مراسل المنار: القوة الاسرائيلية المعادية تتمركز في وادي هونين من الساعة 10:00

منذ 27 mins 23 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة