مراسل المنار: قوات مشاة إسرائيلية معادية ترافقها دبابات ميركافا واليات ناميرا تقدمت من موقع المرج نحو وادي هونين المحاذية لأطراف بلدة عديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 23:30

مراسل المنار: قوات مشاة إسرائيلية معادية ترافقها دبابات ميركافا واليات ناميرا تقدمت من موقع المرج نحو وادي هونين المحاذية لأطراف بلدة عديسة

منذ 27 mins 23 April، 2025
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