رئيس الوزراء العدو نتنياهو يتوجه إلى قسم إدارة الحرائق في تلال القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 17:20

رئيس الوزراء العدو نتنياهو يتوجه إلى قسم إدارة الحرائق في تلال القدس

منذ 1 ساعة 23 April، 2025
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