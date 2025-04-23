6 شهداء وعدد من الإصابات في قصف “إسرائيلي” لمنزل في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2025 - 15:48

6 شهداء وعدد من الإصابات في قصف “إسرائيلي” لمنزل في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 23 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة