بدعوة من “دار البيان العربي” و”الملتقى الثقافي اللبناني”، تستضيف قاعة “الشيخ فضل مخدّر” بعد غدٍ، لقاءً أدبياً حول كتاب “كاريزما السيد في سطور”، الذي يتناول شخصية سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وهو من توقيع الكاتبتَين هناء الموسوي وزينب الضيقة. تُقدّم اللقاء، الإعلامية بتول سليمان، ويتحدّث فيه كل من الكاتب الشيخ محمد باقر كجك، والوزير السابق مصطفى بيرم، والنائب والشاعر إيهاب حمادة، ورئيس “اتحاد الكتّاب اللبنانيين” الشاعر والأكاديمي أحمد نزّال، والباحث السياسي بلال اللقيس.

ندوة “كاريزما في سطور”: بعد غدٍ – الساعة السادسة مساءً – مركز “الملتقى الثقافي اللبناني” (مبنى الابتسام، قاعة الشيخ فضل مخدّر، الغبيري).

المصدر: بريد الموقع