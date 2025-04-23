القناة 12 العبرية عن مصادر: مسؤولون أمنيون رفضوا خلال اجتماع المجلس المصغر توسيع العملية العسكرية بغزة بشكل فوري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 11:10

القناة 12 العبرية عن مصادر: مسؤولون أمنيون رفضوا خلال اجتماع المجلس المصغر توسيع العملية العسكرية بغزة بشكل فوري

منذ 1 ساعة 23 April، 2025
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