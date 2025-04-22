القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة أمريكية معادية نوعِ MQ_9 أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ في أجواءِ سواحلِ محافظةِ حجة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 22:20

القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة أمريكية معادية نوعِ MQ_9 أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ في أجواءِ سواحلِ محافظةِ حجة

منذ 20 mins 22 April، 2025
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