حزب اللّه يدين الجريمة الغادرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باغتيال القيادي بالجماعة الإسلامية الشيخ حسين عطوي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 16:58

حزب اللّه يدين الجريمة الغادرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باغتيال القيادي بالجماعة الإسلامية الشيخ حسين عطوي

منذ 2 ساعة 22 April، 2025
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