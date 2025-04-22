المفوض العام للأونروا: يجب رفع الحصار وإيصال الإمدادات وإطلاق سراح الرهائن واستئناف وقف إطلاق النار بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 13:00

المفوض العام للأونروا: يجب رفع الحصار وإيصال الإمدادات وإطلاق سراح الرهائن واستئناف وقف إطلاق النار بغزة

منذ 14 mins 22 April، 2025
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