الكرملين: بوتين يعرب مجددا عن استعداده للتفاوض مع أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 13:00

الكرملين: بوتين يعرب مجددا عن استعداده للتفاوض مع أوكرانيا

منذ 21 mins 22 April، 2025
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