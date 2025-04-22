الخارجية الروسية: سنستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان قدرتنا الدفاعية على خلفية مطامح الناتو العدوانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 13:00

الخارجية الروسية: سنستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان قدرتنا الدفاعية على خلفية مطامح الناتو العدوانية

منذ 23 mins 22 April، 2025
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