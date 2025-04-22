وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان “الإسرائيلي” إلى 51266 شهيدًا و116991 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 13:00

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان “الإسرائيلي” إلى 51266 شهيدًا و116991 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023

منذ 24 mins 22 April، 2025
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