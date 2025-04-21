12 شهيدًا و30 جريحًا إثر عدوان صهيوني استهدف صنعاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في اليمن أن حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي مساء أمس الأحد على سوق وحي فروة بمديرية شعوب في أمانة العاصمة، ارتفعت إلى 42 شهيدًا وجريحًا.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، استشهاد 12 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، إثر غارة شنها العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي، في حصيلة غير نهائية.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف لا تزال تواصل عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض والركام، ما يجعل العدد مرشحًا للزيادة.

وجدّدت وزارة الصحة إدانتها لاستهداف العدو الأمريكي للمدنيين، والأحياء السكنية، والمنشآت والأعيان المدنية، في انتهاك سافر للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وتسببت الغارات الأمريكية كذلك في تعريض طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية للخطر أثناء محاولتها الهبوط مساء أمس في مطار صنعاء الدولي، وذلك بالتزامن مع الغارات التي استهدفت مناطق عدة من العاصمة.

وقد وصلت الطائرة القادمة من العاصمة الأردنية عمّان إلى أجواء صنعاء في وقت تنفيذ الغارات، وتمكنت من الهبوط في مطار صنعاء الدولي وعلى متنها أكثر من 300 راكب، معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: المسيرة نت