الاعلام اليمني: طائرات أميركية تشن 3 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 03:18

الاعلام اليمني: طائرات أميركية تشن 3 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء

منذ 1 ساعة 21 April، 2025
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