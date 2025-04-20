انهيار مبنى في نيودلهي يقتل 11 شخصاً بينهم أطفال والسلطات تتعهد بمحاسبة المسؤولين

تعهدت رئيسة وزراء نيودلهي ريخا جوبتا باتخاذ إجراءات صارمة ضد البناء غير القانوني بعد انهيار مبنى سكني في العاصمة الهندية أودى بحياة 11 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت جوبتا في تصريح صحفي: “هذه قضية حساسة للغاية، والطريقة التي يتم بها تشييد هذه المباني مقلقة. يجب محاسبة المسؤولين والمتعاقدين”.

وأضافت: “سنحدد جميع المباني غير القانونية ونتخذ إجراءات فورية ضدها. هذا حادث مؤلم للقلب”.

ووقع الحادث صباح السبت في منطقة سكنية بالضواحي الشمالية الشرقية لنيودلهي يسكنها عمال مهاجرون.

وذكرت تقارير إعلامية أن المبنى المكون من أربعة طوابق “انهار مثل كومة من البطاقات”. عملت فرق الإنقاذ لساعات لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، حيث تم إنقاذ 11 شخصاً ونقلهم للمستشفى بينما لا يزال خمسة منهم يتلقون العلاج.

إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لـ”الخسائر في الأرواح”، ونشر عبر حسابه على “X”: “تعازي لأولئك الذين فقدوا أحبائهم، وأتمنى الشفاء للجرحى”.

في سياق متصل، ألقى وزير دلهي كابيل ميشرا باللوم على الفساد في الحكومة البلدية التي يديرها حزب معارض، قائلاً: “تشييد المباني غير القانونية مستمر دون رقابة، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة”.

وتعد حوادث انهيار المباني مشكلة متكررة في الهند حيث تنتشر الأبنية غير المرخصة التي يسكنها عمال مهاجرون في ظل غياب الرقابة الفعالة.

ويأتي هذا الحادث بعد فترة وجيزة من فوز حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في انتخابات ولاية دلهي، مما يضع الجهات المعنية تحت ضغوط لتطبيق وعودها بتحسين البنية التحتية والسلامة.

المصدر: يونيوز