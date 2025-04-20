وزارة الصحة اليمنية: شهيدان و11 جريحاً حصيلة العدوان الأميركي على العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2025 - 11:56

وزارة الصحة اليمنية: شهيدان و11 جريحاً حصيلة العدوان الأميركي على العاصمة صنعاء

منذ 48 mins 20 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة