جيش الاحتلال يقتحم قرية دير سامت جنوب غربي الخليل ويفتش المنازل ويحتجز فلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 10:22

جيش الاحتلال يقتحم قرية دير سامت جنوب غربي الخليل ويفتش المنازل ويحتجز فلسطينيين

منذ 2 ساعة 20 April، 2025
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