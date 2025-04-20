القناة 14 العبرية: أمرَت إدارة ترامب بإجراء فحص لحسابات التواصل الاجتماعي لكل شخص قدّم طلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة وزار قطاع غزة منذ يناير 2007 وذلك بهدف رصد أي تصريحات أو منشورات قد تدل على أن مقدم الطلب يشكل خطرًا أمنيًا قوميًا على الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
القناة 14 العبرية: أمرَت إدارة ترامب بإجراء فحص لحسابات التواصل الاجتماعي لكل شخص قدّم طلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة وزار قطاع غزة منذ يناير 2007 وذلك بهدف رصد أي تصريحات أو منشورات قد تدل على أن مقدم الطلب يشكل خطرًا أمنيًا قوميًا على الولايات المتحدة