استشهاد إسماعيل درويش متأثرًا بجروح أصيب بها الليلة الماضية إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 08:50

استشهاد إسماعيل درويش متأثرًا بجروح أصيب بها الليلة الماضية إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 42 mins 20 April، 2025
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