منظمةالأمم المتحدة للطفولة”يونيسف”: بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة فرض وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 08:50

منظمةالأمم المتحدة للطفولة”يونيسف”: بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة فرض وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع

منذ 1 ساعة 20 April، 2025
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