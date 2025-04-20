برنامج الغذاء العالمي: مئات الآلاف من الأشخاص في القطاع معرضون للخطر بسبب نقص مخزون الغذاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 08:50

برنامج الغذاء العالمي: مئات الآلاف من الأشخاص في القطاع معرضون للخطر بسبب نقص مخزون الغذاء

منذ 1 ساعة 20 April، 2025
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