الجيش السوداني: مقتل 7 مدنيين وإصابة 3 إثر قصف مدفعي من مليشيا الدعم السريع استهدف مناطق عدة من مدينة الفاشر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 07:18

الجيش السوداني: مقتل 7 مدنيين وإصابة 3 إثر قصف مدفعي من مليشيا الدعم السريع استهدف مناطق عدة من مدينة الفاشر

منذ 36 mins 20 April، 2025
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