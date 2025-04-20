رويترز عن والد الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر: يجب أن نتواصل مع حماس بشكل مباشر ونرى ما يمكن فعله بشأن الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 07:16

رويترز عن والد الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر: يجب أن نتواصل مع حماس بشكل مباشر ونرى ما يمكن فعله بشأن الأسرى

منذ 58 mins 20 April، 2025
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