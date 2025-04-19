صحيفة “طهران تايمز”: الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن قد تستمر لعدة أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 12:48

صحيفة “طهران تايمز”: الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن قد تستمر لعدة أيام

منذ 1 ساعة 19 April، 2025
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