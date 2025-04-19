الاحتلال “الإسرائيلي” يسلم 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس المحتلة أوامر إغلاق خلال 30 يوماً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 11:16

الاحتلال “الإسرائيلي” يسلم 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس المحتلة أوامر إغلاق خلال 30 يوماً

منذ 47 mins 19 April، 2025
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