البطريرك بشارة الراعي في عظة الفصح: اختبرنا الرجاء هذا العام في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينعم بثقة الداخل والخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 11:16

البطريرك بشارة الراعي في عظة الفصح: اختبرنا الرجاء هذا العام في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينعم بثقة الداخل والخارج

منذ 48 mins 19 April، 2025
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