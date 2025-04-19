المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نعلم أن الطريق أمامنا ليس ممهداً فنحن نتخذ الخطى بعيون مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2025 - 11:16

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نعلم أن الطريق أمامنا ليس ممهداً فنحن نتخذ الخطى بعيون مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي

منذ 1 ساعة 19 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة