الشيخ نعيم قاسم: سنخوض الانتخابات بالتفاهم والتنسيق الكامل مع حركة امل والعائلات والعشائر في القرى والاحزاب الموجودة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2025 - 21:24

الشيخ نعيم قاسم: سنخوض الانتخابات بالتفاهم والتنسيق الكامل مع حركة امل والعائلات والعشائر في القرى والاحزاب الموجودة

منذ 7 mins 18 April، 2025
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