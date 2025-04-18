الخارجية الايطالية تعلن استئناف المفاوضات الاميركية الايرانية السبت في روما

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها يوم الجمعة أن “العاصمة الإيطالية روما، تستضيف يوم غد السبت، مباحثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضايا النووية، عقب المحادثات غير المباشرة الأولى في مسقط بسلطنة عمان في 12 أبريل/نيسان الجاري”.

وقالت وسائل اعلام ايطالية إن “الاجتماع سيعقد في أحد فنادق العاصمة، بالقرب من مطار فيوميتشينو بمشاركة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير خارجية ايران عباس عراقجي ووزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي”، وتابعت “لن يمثل إيطاليا أطراف في المباحثات، لكن وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني قد يستقبل أطراف التفاوض في مقر وزارة الخارجية قبل أو بعد الاجتماع”، ولفتت الى ان “روما تعمل على إيجاد دور لها في عملية التفاوض وأن اجتماعات السبت قد تساعد في هذا الصدد”.

من جهته، قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن “هذه الجولة الثانية من المحادثات ستتم بوساطة وزارة الخارجية العمانية أيضًا، استمرارًا لدورها الأسبوع الماضي”.

هذا واستأنفت الولايات المتحدة الاميركية وإيران الحوار بشكل غير مباشر في مسقط، قبل ان تستكمل في إيطاليا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية