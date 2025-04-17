رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: نؤكد على استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 23:32

رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: نؤكد على استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة

منذ 1 ساعة 17 April، 2025
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