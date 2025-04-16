عراقجي يصل إلى موسكو الخميس

يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو يوم الخميس لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس.

وأعلن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي أن “زيارة عراقجي تهدف إلى إجراء محادثات مع المسؤولين الروس”، ولفت الى أن “هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر والرفيع المستوى بين طهران وموسكو”.

ومن المقرر أن تناقش الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الإقليمي، بالإضافة إلى التنسيق في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن “موسكو تترقب زيارة وزير الخارجية الإيراني”، وأشارت إلى أنه من “المتوقع أن يجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف”.