الأمن الداخلي: توقيف 23 سوريا لدخولهم خلسة الى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2025 - 20:02

الأمن الداخلي: توقيف 23 سوريا لدخولهم خلسة الى لبنان

منذ 23 mins 16 April، 2025
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها يوم الاربعاء عن توقيف مطلوب و23 سوريا لدخولهم خلسة الى لبنان.

وقال البيان إنه “بتاريخ 12-4-2025، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، من ضبط فان وأوقفت سائقه، ويدعى ع. خ. (مواليد عام 1989، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات”، وتابع “كما ألقت القبض على /23/ شخصًا من الجنسية السورية كانوا على متن الفان لدخولهم خلسة الى الأراضي اللبنانية بالتاريخ ذاته”.

واضاف البيان “سُلّم الموقوفون والفان الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة