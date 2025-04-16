الولايات المتحدة | البيت الأبيض يعتبر أنّ روسيا تريد انهاء الحرب ويؤكد اجراء جولة تفاوض مع ايران السبت المقبل

أعرب البيت الأبيض، عن اعتقاده بأنّ روسيا تريد انهاء الحرب الاوكرانية، مؤكدا إجراء مفاوضات مرتقبة مع إيران، يوم السبت المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي، اشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الى أنّ المبعوث الرئاسي “ستيف ويتكوف” والرئيس ترامب يعتقد أن روسيا تريد إنهاء الحرب، مشددة على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار.

وفي هذا السياق، قالت ليفيت: “كما قال المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف الليلة الماضية، فهو يعتقد أنّ روسيا تريد إنهاء هذه الحرب، و الرئيس يعتقد ذلك أيضًا”.

وأوضحت أنّ هناك حوافز تدفع روسيا لإنهاء الحرب، وربما يكون من بينها عقد شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة. وقالت:” لكننا بحاجة أولاً إلى وقف لإطلاق النار، وقد أوضح الرئيس والمبعوث الرئاسي، ويتكوف، هذا الأمر بوضوح للروس.”

وبشأن المباحثات مع ايران، قالت ليفيت: “كما تعلمون، تمّ تحديد موعد لجولة تفاوض إضافية بين “ستيف ويتكوف” وممثل إيران يوم السبت المقبل، و نظرًا لأن هذه المفاوضات لا تزال جارية، فلا يوجد لدي ما أضيفه في هذا الشأن”.

المصدر: وكالات