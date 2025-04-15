إذاعة جيش العدو: نحو 150 من قدامى محاربي لواء غولاني انضموا هذا المساء للعريضة الاحتجاجية لإنهاء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2025 - 00:36

إذاعة جيش العدو: نحو 150 من قدامى محاربي لواء غولاني انضموا هذا المساء للعريضة الاحتجاجية لإنهاء الحرب

منذ 54 mins 14 April، 2025
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