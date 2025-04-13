السيد فضل الله: للابتعاد عن الخطاب الطائفي والتحريضي والإقصائي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 13:10

السيد فضل الله: للابتعاد عن الخطاب الطائفي والتحريضي والإقصائي

منذ 33 mins 13 April، 2025
السيد علي فضل الله
لبنان

قال السيد علي فضل الله “عندما نحن نستعيد ذكرى الحرب الأهلية المشؤومة فإننا ندعو إلى أخذ العبر من هذه الحرب التي دمرت هذا الوطن على مختلف الصعد وإلى أن يستفيد اللبنانيون من هذه التجربة، فلا يلدغوا من جحرها مرّة أخرى”.

ودعا السيد فضل الله في حديث له الاحد إلى “الابتعاد عن استعمال الخطاب الطائفي والتحريضي والاقصائي والسعي لتهميش هذا المكون او ذاك والرهان على الخارج”، واضاف ان “لبنان لا يبنى إلا بتعاون جميع طوائفه ووقوفهم صفا واحدا لمواجهة كل الضغوط والتحديات التي يتعرض لها هذا الوطن”.

يذكر ان في 13 نيسان/ابريل من كل عام تحل ذكرى انطلاق الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت ما يقارب الـ15 عاما، وانتهت بتوقيع اللبنانيين لاتفاق الطائف.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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