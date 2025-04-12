عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 12-4-2025

العناوين

البناء:

– اليوم انطلاق مفاوضات مسقط: هل يُعيد ويتكوف وعراقجي ما فعله ظريف وكيري؟

– بوتين يؤكد لترامب أن موسكو تريد حلاً نهائياً للنزاع في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة

– المقاومة في غزة تنفي تسلّم أي عروض جديدة وتخشى من فخ وراء تعميم التفاؤل

الاخبار:

– «الأميركية» تفتح موسم التطبيع

– وفد «حماس» إلى القاهرة اليوم: واشنطن لـ«اتفاق إقليمي كبير»

– الحريري ممنوع من الانتخابات البلدية: المناصفة بقانون في بيروت

– ادّخار الذهب في الضاحية: أفضل من الكاش

– أين الاستعدادات للامتحانات الرسمية؟

اللواء:

– 50 عاماً على الحرب: رسالة رئاسية وصمت مدوٍ في كل لبنان

– الحكومة تفتح ملف تصحيح الرواتب والعطاءات.. ومجلس الوزراء ينجز اليوم قانون الإصلاح المصرفي

– يا ويلي من زمن يمسكنا …

– الاحد ١٣ نيسان ١٩٧٥ الاحد ١٣ نيسان ٢٠٢٥

الشرق:

– ماكرون ينوي إعلان “دولة فلسطين” في حزيران

– عون فجأة في النافعة والمرفأ: من يغطّي الفساد هو شريك فيه

الديار:

– أنظار العالم نحو مسقط… هل تجنب الوساطة السعوديّة الحرب؟

– التحضير لطاولة الحوار بدأ… وأجواء جيّدة بين بعبدا والحارة

– الحكومة أقرّت مطالب المعلّمين… وجابر مُصرّ على إصلاح المصارف قبل اجتماعات البنك الدولي

النهار :

– الحكومة و13 نيسان: احتكار السلاح و”منتذكر سوا لنبني سوا”

الاسرار

اللواء:

همس

– حسب، دبلوماسي غربي، فإن صورة زيلنيسكي حضرت بطريقة مختلفة، في التحضير لاجتماع ترامب – نتنياهو، الموصوف، عبرياً، بأنه الأسوأ في قمم المسؤول الاسرائيلي الأميركية

غمز

– تعيش بيئة لبنانية أجواء ضاغطة، على خلفية ما يتجمع في الأفق من توقعات مرتقبة، بعد الضربات القاسية التي تلقتها..

لغز

– تقرَّر عدم التطرق الى أي أرقام تتعلق بالحد الأدنى الجديد في القطاع الخاص، بعدما احدث الكلام عن 50 مليون ليرة ازمة لدى المؤسسات على اختلافها..

البناء:

خفايا

– قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنها عندما اطلعت على الكلام الصادر عن المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف الذي سوف يقود التفاوض عن الجانب الأميركي مع إيران وما تضمّنه من دعوة إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني رأت فيه للوهلة الأولى نيات تصعيدية كفيلة بنسف المفاوضات ثم لدى التدقيق بالنص الكامل وجدته يقول إنه في حال لم تقبل إيران بذلك، فإنه يمكن إيجاد حلول وسط محدداً الخط الأحمر لواشنطن بعدم امتلاك إيران سلاح نووي. وتساءلت عن وظيفة كلام يقع في خانة لزوم ما لا يلزم إلا إذا كان المقصود إبلاغ بعض المتشدّدين ومنهم بنيامين نتنياهو أن مطلبهم قد تمّ عرضه في المفاوضات ولم يكن مقبولاً، فتم الانتقال إلى بدائل تضمن الهدف وهو عدم امتلاك إيران سلاح نووي.

كواليس

– تقوم جهات دولية وإقليمية بمحاولة استكشاف مدى جدية التحذيرات التي أطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان نحو كيان الاحتلال بعد مفاوضات أذربيجان بين وفدين تركي وإسرائيلي. وقالت إذا لم تترجم هذه التحذيرات القويّة بمواقف عملية تركية أو سورية بدعم من تركيا لمواجهة التمدّد الإسرائيلي في سورية والغارات الإسرائيلية على مناطق سورية متعددة فيصبح مجرد موقف إعلامي لتغطية تقاسم نفوذ تركي إسرائيلي في سورية يسقط فرصة نشوء دولة سورية، ويعني انتقال تركيا من مشروع سورية موحّدة تحت الرعاية التركية تضمن مصالح الآخرين، بمن فيهم “إسرائيل”، كما كان يتضمّن خطاب السلطة السورية الجديدة الى مرحلة الاكتفاء بالسيطرة على الشمال السوريّ ونشوء سلطة ضعيفة في دمشق.

المصدر: صحف