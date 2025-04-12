طائرتان مسيّرتان للقوات المسلحة اليمنية ضربتا هدفين للعدو في يافا المحتلة

أصدرت القوات المسلحة اليمنية، مساء الجمعة، البيان الآتي:

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة.

نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرتين مسيرتين نوع “يافا”.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لأبناء الشعب الفلسطيني المظلوم أنها على العهد في الدعم والإسناد لن تتراجع ولن تتوقف وأن مواجهة العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا لن يمنعها بعون الله تعالى من الاستمرار في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.

المصدر: مواقع