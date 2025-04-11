بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 10:50 بتوقيت صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 22:40

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 10:50 بتوقيت صنعاء

منذ 25 mins 11 April، 2025
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