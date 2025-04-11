القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الاميركية “ترومان” بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 19:34

القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الاميركية “ترومان” بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة

منذ 1 ساعة 11 April، 2025
يو إس إس هاري ترومان
اليمن - عربي وإقليمي

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عمليةٍ عسكرية مشتركةٍ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة مستهدفة القطعِ الحربيةِ المعاديةِ شماليَّ البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةِ “ترومان”.

وأكدت في بيان لها أنها” ومن خلالِ استمرارِ عملياتِها الدفاعيةِ فشلَ العدوِّ في التأثيرِ على القدراتِ العسكريةِ اليمنيةِ وأنَّها بعونِ الله مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها الدفاعيةِ في البرِّ وفي البحر”.

واضافت:”إنَّ القواتِ المسلحةَ لتحيي أبناءَ شعبِنا اليمني العظيمِ لخروجِهم المليونيِّ المشرفِ في ميدان السبعين وفي كل الميادين تأكيداً على رفضِ العدوانِ الأمريكيِّ ومواجهتِه والتصدي له جهاداً في سبيلِ اللهِ وتأديةً للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وسيدركُ العدوُّ عاجلاً أم آجلاً أن شعبَ اليمنِ الصامدَ المجاهدَ لا يخضعُ ولا يركعُ إلا للهِ العزيزِ الجبارِ عليهِ نتوكلُ وبه نستعين”.

المصدر: مواقع

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