المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة 12 في لواء جولاني بجروح خطيرة خلال معركة جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 18:02

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة 12 في لواء جولاني بجروح خطيرة خلال معركة جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 11 April، 2025
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