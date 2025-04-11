واشنطن: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في اسطنبول “بناءة”

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم الخميس أن “المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في اسطنبول بناءة”.

وقال البيان “ناقشت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية سوناتا كولتر والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف، الذين قاد الوفدين في اسطنبول، إمكانية عقد اجتماع جديد بشأن القضايا الثنائية في المستقبل القريب”.

وأوضح البيان أنه “سيتم تحديد مواعيد وأماكن انعقادها إذا لزم الأمر في وقت يحدد لاحقا”، واشار الى أن “الجولة الحالية من المشاورات أظهرت أن الأطراف حافظت على نهج بناء في المفاوضات”، وأضاف أن “الوفدين ناقشا أيضا إمكانية توفير الخدمات المصرفية لعمل البعثات الدبلوماسية”.

وتابع البيان “استمرارا للنهج البناء الذي انطلق في اجتماع 27 فبراير/شباط الماضي، تبادل الوفدان الأمريكي والروسي وجهات النظر بهدف الانتهاء من الترتيبات اللازمة لضمان خدمات مصرفية مستقرة للبعثات الأمريكية والروسية في كلا البلدين”.

وفي وقت سابق الخميس، وصل الوفد الأمريكي إلى مبنى القنصلية الروسية في إسطنبول لإجراء مباحثات مع الوفد الروسي برئاسة سفير موسكو لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف، الذي سبق أن وصل إلى مقر اللقاء.

المصدر: روسيا اليوم