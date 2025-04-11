عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 11-4-2025

العناوين

الاخبار:

-لوبي سياسي – مصرفي بين واشنطن وبيروت: نزع السلا ح والخصخصة وحماية امتيازات المصارف

-أولويات ترامب صفقة في غـ.ـزة وتطبيع

-إيران -أميركا اختبار النوايا

-“السور الحديدي” تتوسع : نابلس سجنًا كبيرًا لسكانها

-الضمان مشغول بتوظيف الأموال لا بزيادة التقديمات

-رفع تعرفات الاستشفاء: لم يعد الوضع إلى ما كان عليه

اللواء:

-عون لاستثمار “الليونة”.. والجيش يواجه اعتـ.ـداءات الاحتـ.ـلال في عيتا الشعب

-الرياض نجدد دعم “مسيرة الرئيسين” الإصلاحية.. لتعجيل الحوار والمساعدات

-تعويم اتفاقية التبادل وويتكوف للعائلات الإسرائيلية: الصفقة خلال أيام

-ضباط الجو والبحر والأطباء يرفضون المشاركة بـ”حرب جديدة” على غـ.ـزة

-واشنطن تعلن عن مفاوضات مباشرة مع مسؤل إيراي غدا في عمان

-“القط والفأر” في لعبة الرسوم الجمركية: 304 مليارات بدقائق زيادة على ثروة أغنياء العالم

البناء:

-البورصة تصفع ترامب بتراجع 5 % رداً على الحـ.ـرب التجارية المعلنة مع الصين

-الأضواء على مسقط مع بدء المفاوضات الأميركية الإيرانية.. وعراقجي في الجزائر

-تقاطع واشنطن وتل أبيب والقاهرة على تقدم مفاوضات غـ.ـزة… وتأزم إسرائيلي

الجمهورية:

-عون يعالج السلا ح بعيدا عن المزايدات

-الاقتصاد العالمي في خطر

-“الثنائي” يستعد للانتخابات البلدية: اتفاق “السـيـد” – بري مستمر

نداء الوطن:

-هذا ما ينتظره اللبنانيون من الأمن العام

-بعدما اقتنع الوزراء بمنطق الحل الشامل للأزمة : قانون إصلاح المصارف يعود إلى “الاصل”

-الانتخابات البلدية في عكار: المنافسة عائلية بالدرجة الاولى.

-بول عنداري: لهذا شاركت في الحرب… وديني يدعوني كي أحبكم

الديار:

-عون يتصدى لمحاولات الفتنة: لملاقاة ايجابية حزب الله

-المقاومة تحدد الاولويات وملتزمة استراتيجية الدفاع الوطني

-انقسامات حكومية حول آلية بحث السلا ح وجعجع: لا للحوار

النهار:

-التحفز لملف السلا ح عشية الذكرى الـ50 للحرب وعون يؤكد مرونة “حزب الله” حيال خطة زمنية

-من هم “المحافظون الجدد”؟

-رياشي لـ”النهار”: الفيدرالية أو الانفصال عن الكيان

الشرق:

-رئيس الجمهورية: «الحزب» متعاون وفق خطة زمنية للسلاح

الاسرار

اللواء:

همس

-لا تخفي مصادر على اطلاع ان الموفدة الأميركية، تتابع بصورة يومية مجريات الوضع اللبناني، بعد زيارتها الأخيرة والتصريحات التي أعقبتها.

غمز

-تعرض احد الوزراء لانتقادات من مشاركين في منتدى كانت له كلمة فيه، على خلفية، تناوله وضعية الخزينة، من خارج السياق.

لغز

-تدور «حروب سرية» الكترونية وغيرها على خلفية نشر وبث إشاعات على صورة أكاذيب لإحداث بلبلة في القرى الأمامية، تؤدي الى منع عودة الأهالي.

البناء:

خفايا

-يسعى رئيس حزب مناوئ للمقاومة إلى إعادة ترتيب لمّ الشمل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومعهما وزراء مثل طارق متري وغسان سلامة من جهة ومجموعة قوى ونواب وشخصيّات تضمّ حزب القوات ونواب التغيير وإعلاميين ونشطاء كانوا يقدّمون أنفسهم داعمين للعهد والحكومة وانقلبوا اليوم إلى فتح النار عليهما بسبب تمسّك رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين بأولوية الانسحاب الإسرائيلي على الخطوة الثانية المطلوبة من المقاومة، بعدما نفّذت الخطوة الأولى التي طلبت منها لجهة الانسحاب من جنوب الليطانيّ، بينما تردّد هذه المجموعة الخطاب الإسرائيلي بأن الانسحاب وإعادة الإعمار مشروطان بنزع سلاح المقاومة ويحاول رئيس الحزب لإنجاح مسعاه ضمان دعم السفارة الأميركيّة التي لم تقل شيئاً بعد.

كواليس

-يعتقد خبراء ماليون أن استجابة بورصة نيويورك أول أمس، لقرار تجميد الرسوم الجمركية بتسجيل تحسن في أسعار الأسهم منح مصداقية لردة فعل البورصة على رفع الرسوم على الصين حيث سجل تراجع بمعدل 5% بينما سجلت الأسهم الصينية تحسناً في أسعارها وسجل الدولار أول تراجع أمام الذهب بنسبة 4% ما يعني أنه ما لم يجد الرئيس دونالد ترامب تسوية ما مع الصين فإن استمرار الحـ.ـرب التجارية مع الصين سوف يتكفل بـ انهيارات مالية تخرج عن السيطرة إضافة إلى جفاف الأسواق من سلع أساسية وامتناع شركات كثيرة عن الاستثمار في أسواق مضطربة.

الجمهورية:

-دفع حزب بارز قبل أيام تعويضات لترميم منازل في قرى حدودية من طوائف متعددة.

-دولة عربية صديقة للبنان كانت تنوي تشجيع “العودة” إلى لبنان، غير أنها تراجعت عن توجيه رعاياها في هذا الصدد وطلبت التريث.

-وزير بارز يُبدي ألمه الشديد من نظرة بعض زملائه إلى مؤسسة وطنية كبرى تلقى عليها مهمات جمة من دون أي تقدير عملي في المقابل.

نداء الوطن:

-بدأت تُرصَد في بعض البلدات عمليات دفع أموال لناخبين في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، اللوائح المتقابلة باشرت تحضير مضابط اتهام تمهيداً لتقديم طعون بعد صدور نتائج الانتخابات.

-رصدَ مواطنون عودة الحواجز الليلية لـ “حـ.ـزب الله” في الضاحية الجنوبية، على مداخلها وفي الشوارع الداخلية، ويتولّى هذه الحواجز عناصر بثياب مدنية.

-بعد فتح ملف وزارة الاقتصاد وتوقيف شقيق الوزير السابق، واحتمال استدعاء الوزير السابق أيضاً سألت مصادر قضائية: ما هي الوزارة التي سيأتي دورها؟ وهل تكون وزارة خدماتية ما زالت روائح الفساد تفوح منها حتى مع الوزير الجديد؟

النهار:

-يشكو المواطنون في بيروت من الفوضى في تسطير محاضر ضبط الوقوف في الشوارع من دون أي تنظيم او انذار ومن الشرطي السيار الذي يقرر تطبيق القانون بمزاجية لا تسري على كل المخالفين، خصوصا السيارات المركونة على جانبي الطرق من الفاليه باركينغ، ودعوا الى إعادة اعتماد “البارك ميتر”.

-يلاحظ أن ملفا إقليميا أحدث إرباكا داخل إحدى الطوائف، بدأ يميل إلى الهدوء من خلال انخفاض منسوب المواقف المتعلقة به، لجملة ظروف واعتبارات أملت على البعض وجوب التهدئة.

-أصيب لبنانيون كثر بانتكاسات مالية بعد الهبوط الكبير في أسعار العملات الرقمية بعدما كانوا اتجهوا اليها اثر انهيار قيمة الليرة اللبنانية تجاه العملات الأخرى.

-امتنع عدد كبير من اصحاب محال المجوهرات في لبنان عن بيع سبائك ذهبية خلال الايام الاخيرة بعد التلاعب في الاسعار عالميا وانعكاس ذلك على حركة الأسواق.

-يسجل متابعون في قطاع حيوي تراجعا في اداء وزير جديد قياسا بحركة الذي سبقه.

المصدر: صحف