مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى بقصف طيران العدو منزلاً في حي الشيخ ناصر شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 06:30

مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى بقصف طيران العدو منزلاً في حي الشيخ ناصر شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 11 April، 2025
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