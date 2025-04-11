قصف مدفعي صهيوني على المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 02:48

قصف مدفعي صهيوني على المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 21 mins 11 April، 2025
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